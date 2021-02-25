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روسيا

شاهد واستمع: نمر بموهبة نادرة.. يغني ويطرب زوار حديقة الحيوانات في سيبيريا

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بقلم:  أ ب
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نمر يغتي في حديقة حيوان بصربيا
نمر يغتي في حديقة حيوان بصربيا   -   حقوق النشر  AP Photo
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يمتلك شبل النمر "فيتاس" الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط موهبة نادرة.. وهي الغناء، و نجح من خلالها في جذب العديد من المعجبين في حديقة حيوانات مدينة بارنول في سيبيريا.

بدأ فيتاس بالغناء منذ نعومة أظفاره حين كان يحاول شد اهتمام أمه وفقا لأحد موظفي حديقة الحيوانات. وكان يطور مهارته بإصرار مع الوقت حتى نجح بإصدار نغمات صوتية مختلفة، يتواصل عن طريقها مع أقرانه وأمه.

لكن هذه الموهبة الفريدة لن تدوم طويلا بحسب ما يقوله نائب مدير حديقة الحيوانات، فالنمر الصغير سوف ينمو ليخسر صوته الناعم، تماما مثلما يحدث لدى بني البشر.