شاهد: حديقة حيوان سيدني تكشف النقاب عن أول رضيع كوالا ولد منذ أكثر من عام

كشفت حديقة حيوانات أسترالية النقاب عن أحدث ولادة بها، وهو صغير حيوان الكوالا. وقالت الحديقة إن صغير الكوالا "همفري" هو أول صغير كوالا يولد في حديقة حيوان تارونغا بسيدني منذ أكثر من عام.

وأظهرت لقطات مصورة الحيوان الصغير البالغ من العمر 8 أشهر مع أمه "ويلو" في حديقة الحيوان وكان يحاول تناول أوراق الأوكالبتوس، بحسب لورا جونز، كبيرة حراس الكوالا في الحديقة. وقالت لورا جونز إن حيوان الكوالا أصبح الآن من الأنواع المهددة بالانقراض.

وعادة ما تبقى صغار الكوالا في مخبأ أمهاتها لمدة تصل إلى ستة أشهر، قبل أن تظهر وتعتلي ظهورها.

نفق الآلاف من حيوانات الكوالا خلال حرائق الغابات في نصف الكرة الجنوبي الصيف الماضي ودمر الكثير من موائلها في نيو ساوث ويلز.