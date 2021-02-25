شاهد: حملة مداهمات للشرطة الألمانية في إطار التحقيق حول جماعة تدعو إلى "الجهاد المسلح"

نفذت الشرطة الألمانية حملة مداهمات منسقة في ساعة مبكرة من صباح الخميس في كل من برلين و براندنبورغ المجاورة في إطار تحقيق حول منظمة محظورة يشتبه في تبنيها الفكر المتطرف والإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 850 شرطيا بما في ذلك فرق التدخل السريع الخاصة، شاركوا في مداهمات الشقق المرتبطة بأعضاء المنظمة المعروفة باسم جماعة برلين.

وتم حظر المنظمة من قبل وزير الداخلية الإقليمي أندرياس جيزل قبل المداهمات على أساس أنها جماعة "راديكالية للغاية" تتبع أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة.

وقالت السلطات إن التنظيم يتبنى أيديولوجية معادية للسامية ويدعو إلى "الجهاد المسلح والهجمات الإرهابية على المدنيين". وأضافت أن المداهمات كانت تهدف إلى البحث عن أدلة فيما لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات.

ووفق السلطات فإن المنظمة تتكون من مجموعتين، واحدة من النساء والأخرى من الرجال وتجتمع بانتظام في المنازل والحدائق الخاصة وتنشر ايديولوجيتها عبر الإنترنت ومن خلال منشورات توزعها في الأماكن العامة.