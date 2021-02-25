لندن تفرض عقوبات على قائد جيش ميانمار لدوره في الانقلاب

أعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على ستة من مسؤولي المجلس العسكري في ميانمار، بمن فيهم القائد العام للجيش مين أونغ هلينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري في أوائل شهر شباط فبراير.

وشملت العقوبات منع العسكريين الستة من البقاء على الأراضي البريطانية والقيام بأعمال تجارية مع شركات بريطانية، بالإضافة إلى عقوبات طالت 19 مسؤول بورمي آخر بتهمة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن هذه التدابير "تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري البورمي: سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب الميانماري".

وأطاح الجيش الميانماري الذي يندد بحصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها في تشرين الثاني/نوفمبر حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، بحكومة هذه الأخيرة في الأول من شباط/فبراير خلال انقلاب تسبب بتظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف.

وسبق أن فرضت لندن الأسبوع الماضي، عقوبات على ثلاثة جنرالات من بينهم وزير الدفاع ميا تون أو ووزير الداخلية سو هتوت.