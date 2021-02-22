قضية نافالني: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مسؤولين روس

وافق وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات بحق أربعة مسؤولين روس على خلفية قضية معارض الكرملين الأبرز، أليكسي نافالني، المسجون.

ولم يعط الدبلوماسيون الأوروبيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا سابقاً الإثنين اعتماد عقوبات جديدة محددة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طالت المعارض نافالني.

وقال الدبلوماسيون إنه تم التوصل إلى "اتفاق سياسي" لفرض عقوبات جديدة محددة خلال الاجتماع، وتم تكليف وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل اقتراح لائحة أسماء مسؤولين روس لفرض عقوبات عليهم لكن من غير المرتقب أن تشمل أيا من الأثرياء النافذين.