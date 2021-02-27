إيطاليا تحذر من تحول عمال توصيل الطعام إلى "عبيد"

مع انتشار وباء كورونا وما تبع ذلك من غلق المطاعم والمقاهي في إيطاليا ازداد الاعتماد على شركات توصيل الطعام التي تكون حلقة وصل بين المطاعم والزبائن من خلال راكبي الدراجات الذين يقومون بمهمة التوصيل.

غير أن القضاء الإيطالي بدأ ملاحقة هذه الشركات لمنعها من تحويل راكبي الدراجات العاملين لديها إلى "عبيد".

وبحسب المدعي العام في ميلانو تيزيانا سيسيليانو فإنه "إذا لم يكن للعامل حماية قانونية "فيمكن مقارنة عمله "بوظيفة بدون حقوق وهي العبودية".

قال ممثلو الادعاء في ميلانو إنه تم منح مهلة 90 يوما لأربع شركات توصيل رئيسية في إيطاليا هي "أوبر إيتس" و "ديلفرو" و "غلوفو" و "جوست إيت" من أجل تحسين ظروف عمل عمال التوصيل أو "راكبي الدراجات"، بما في ذلك تزويدهم بالدراجات الآمنة، وتعويضات الحوادث، وعقود عمل والتدريب ووسائل حماية أخرى.

كما أصدرت السلطات غرامات إجمالية قدرها 733 مليون يورو على هذه الشركات، ويعمل لدى الشركات الأربع حوالي 60 ألف عامل توصيل يستخدمون الدراجات الهوائية والدراجات النارية لكن دون أن يربطهم أي عقد مع هذه الشركات