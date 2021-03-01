واشنطن تدعو الرياض لـ"تفكيك" المجموعة المسؤولة عن اغتيال جمال خاشقجي

دعت واشنطن مساء الاثنين الرياض إلى ما أسمته "تفكيك" وحدة التدخل السريع القريبة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورها في جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وعن هذه الوحدة التي فرضت عليها السلطات الأمريكية عقوبات، قال الناطق باسم الخارجية في واشنطن نيد برايس في مؤتمر صحفي: " نحث العربية السعودية على تفكيك هذه المجموعة وعلى تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية بحيث تتوقف وشكل تام كل نشاطات وعمليات ملاحقة المعارضين" بحسب المسؤول الأمريكي.

وكانت واشنطن قد أشارت الأسبوع الماضي إلى ما يعرف ب"قوة التدخل السريع" في وثيقتها الأسبوع الماضي وقالت إنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد قررت فرض عقوبات على هذه القوة لضلوعها في قتل الصحافي جمال خاشقجي.