السعودية تعلق على التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي ودول عربية ترفض المساس بسيادة المملكة

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها لما جاء في تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصفت الخارجية السعودية في بيان التقرير بـ"المؤسف" ويتضمن "استنتاجات خاطئة".

وقالت البيان إن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس، بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، من المؤسف أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، نرفض أي أمر من شأنه المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها".

وتابع بيان الخارجية السعودية أن "المملكة أدانت هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا".

وأكد البيان على أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي شراكة قوية ومتينة".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي.

‎وأكدت مملكة البحرين في بيان على "أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الاقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي."

كما أعربت مملكة البحرين في البيان عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أعلنت الكويت عن تأييدها لبيان الخارجية السعودية ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.

وقالت الخارجية الكويتية في بيانها إنها تؤيد البيان الصادر عن السعودية بشان التقرير الذي زودت به الاستخبارات الأمريكية الكونغرس حول "جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي."

وشددت الكويت على أهمية "الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".

كما أكدت الخارجية الكويتية رفضها القاطع لـ"كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة"، حسب بيان الخارجية الكويتية.