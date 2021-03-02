ميركل تقترح تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحد من انتشار كوفيدـ19 في ألمانيا

اقترحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح بمزيد من التواصل بين العائلات، اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار خطط لتخفيف تدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلد الذي أنهكته الجائحة، بحسب مسودة اطلعت عليها فرانس برس الثلاثاء.

وسيُسمح مجددا بأن تجتمع العائلات مع بعضها على ألا يتعدى العدد خمسة بالغين، "اعتبارا من الثامن من آذار/مارس" بحسب الوثيقة. وتقترح ميركل أيضا إعادة فتح محلات بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريبا.

ولم يحصل النص بعد على موافقة مسؤولي المقاطعات الألمانية ال16، ومن المقرر أن يجروا محادثات مع الحكومة المركزية هذا الأربعاء.