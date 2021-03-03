آخر تطورات وحصيلة فيروس كورونا في العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,549,910 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 114,713,590 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وسجلت الثلاثاء 10,558 وفاة إضافية و409,096 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب الأرقام الأخيرة هي الولايات المتحدة حيث توفي 2136 شخص والبرازيل (1641) والمكسيك (1035).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 516,616 وفاة من بين 28,719,660 إصابة وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 257,361 وفاة (10,646,926 إصابة) ثم المكسيك حيث بلغ عدد الوفيات 187,187 (2,097,194 إصابة) فالهند حيث توفي 157,346 شخصا (11,139,516 إصابة) والمملكة المتحدة التي سجلت 123,296 وفاة (4,188,400 إصابة).

وسجل في جمهورية تشيكيا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 196 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها بلجيكا (191) وسلوفينيا (186) والمملكة المتحدة (182) ومونتينيغرو (163).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء 860,055 وفاة (37,874,127 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 683,590 وفاة (21,536,767 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 536,655 وفاة (29,591,319 إصابة).

وسجلت في آسيا 257,503 وفيات (16,203,808 إصابات) والشرق الأوسط 104,777 وفاة (5,561,104 إصابات) وإفريقيا 104,379 وفاة (3,904,996 إصابة) وأوقيانيا 951 وفاة (32,465 إصابة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.