شاهد: "غرف الغضب" للتنفيس عن الضغط النفسي خلال جائحة كورونا

أنشأت طبيبة أمريكية عددا مما تسميه بـ"غرف الغضب" لمساعدة المتضررين نفسياً جرّاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في التنفيس عن مشاعرهم السلبية.

ويشهد العالم ارتفاعاً في طلب خدمات المعالجين والأطباء النفسيين بسبب زيادة الضغط الناتج عن تداعيات الأزمة.

وتوفر الطبيبة ييشيكا بود تلك الغرف لمن يعانون من آثار الإغلاقات المفروضة للحد من انتشار الفيروس في ولاية كاليفورنيا ضمن برنامج بإسم "Smash RX".

ويقوم البرنامج على إتاحة الفرصة للأشخاص بالتنفيس عن غضبهم بتكسير محتويات تلك الغرف خلال حصص في فترات زمنية محددة.

وتقوم بود بمراقبة وتوجيه المرضى خلال تلك العملية كما تستخلص من سلوكهم معلومات لمساعدتهم في تحسين صحتهم النفسية.

ولاقى البرنامج إقبالاً كبيراً حتى صارت بود قلقة من احتمالية عدم قدرتها على توفير ما يكفي من الأواني والزجاج للتكسير.