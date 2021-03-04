تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الخميس:

حصيلة وفيات قياسية أخرى في البرازيل

أحصت البرازيل وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغت 1910 وفيات خلال 24 ساعة غداة 1641 وفاة الثلاثاء، فيما وصف معهد الصحة الحكومي الوضع بالمقلق.

ارتفاع الاصابات مجدداً في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في أوروبا تسجل ارتفاعاً بعد ستة أسابيع من التراجع.

سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية مراجعة للقاح سبوتنيك-في الروسي، وهي خطوة رئيسية نحو ترخيص استخدامه في الدول ال27 للتكتل.

وقالت روسيا إنها مستعدة لتسليم لقاحات لخمسين مليون أوروبي اعتباراٍ من حزيران/يونيو في حال ترخيصه.

اللقاحات المضادة للنسخ المتحورة

ستحصل اللقاحات المعدلة المضادة للنسخ المتحورة، على إجراءات موافقة سريعة بموجب اتفاقية بين الهيئات الناظمة للأدوية في بريطانيا وأربع دول أخرى.

مرضى سرطان الأطفال

تطال تداعيات الجائحة خدمة رعاية مرضى سرطان الأطفال في أنحاء العالم. وقد أفاد حوالى 79 بالمئة من المستشفيات في قرابة 80 دولة، عن انخفاض عدد العمليات الجراحية وأكثر من نصف تلك المستشفيات لفت إلى نقص في ناتج الدم والعلاج الكيميائي.

أسترازينيكا لكبار السن

ستنضم ألمانيا قريبا إلى بلجيكا في الترخيص للقاح أسترازينيكا / أكسفورد للأشخاص فوق 65 عاما بعدما أعلنت الدولتان إن دراسات أثبتت مؤخرا فعاليته.

استبعاد الجماهير الاجنبية في الألعاب

قالت وسائل إعلام يابانية أنه لن يسمح للجماهير الأجنبية بحضور أولمبياد طوكيو بعدما أعلن المنظمون أن السلامة العامة ستكون "على رأس الأولويات" في الألعاب التي تم إرجاؤها بسبب الفيروس.

ألمانيا تخفف القيود

رضخت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لضغوط مسؤولي المقاطعات وأعلنت أنه اعتباراً من الإثنين سيسمح بالزيارات بين أفراد عائلتين، كما سيسمح بإعادة فتح محلات بيع الكتب والزهور وكذلك الحدائق.

لوفتهانزا تتكبد خسائر قياسية

تكبدت مجموعة الطيران الألمانية خسائر قياسية بلغت 6,7 مليار يورو (8 مليار دولار) في 2020، في وقت سدد الوباء ضربة لقطاع السفر الجوي.

مسارح برودواي

أعلن حاكم نيويورك إن مسارح المدينة الشهيرة ستعيد قريبا فتح صالاتها بقدرة استيعابية محدودة اعتبارا من الثاني من نيسان/أبريل.

2,56 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,560,789 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 519,064 وفاة تليها البرازيل (259,271) ثم المكسيك (188,044) فالهند (157,435) وبريطانيا (123,783).