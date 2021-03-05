ارتفاع أكبر من المتوقع لعدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وتراجع البطالة

أعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً كبيراُ في شباط / فبراير معظمها في الحانات والمطاعم بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.

وقالت الوزارة إنه تم إحداث 379 ألف وظيفة في شباط / فبراير أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في كانون الثاني / يناير الذي تم تعديل أرقامه بشكل كبير لتصل إلى 166 ألفاً بدلاً من 49 ألفاً تم الإعلان عنها من قبل.

والرقم أكبر أيضاً من مئتي ألف كان يتوقعها المحللون.

من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6,2 بالمئة بدلاً من 6,3 بالمئة في كانون الثاني / يناير.