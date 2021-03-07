شركة أميركية تكشف عن "نتائج مشجعة" لاختبارات تجريها على دواء لكوفيد-19

أعلنت شركة الأدوية العملاقة "مِرك" ومختبر أميركي السبت إحراز تقدّم في تطوير دواء مضادّ لكوفيد-19 يؤخذ عن طريق الفم، بعدما أظهر، خلال الاختبارات، آثاراً إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة.

والعقار لا يزال قيد الاختبار بحسب الشركة.

وكانت "مِرك" أوقفت نهاية كانون الثاني/يناير عملها على تطوير لقاحَين محتملين لكوفيد-19، لكنّها تُواصل أبحاثها حول علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار "مولنوبيرافير" الذي تُطوّره بالشراكة مع "ريدجباك بايو" الأميركيّة.

وخلال اجتماع أمس، السبت، مع متخصّصين في الأمراض المعدية، أشار مطوّرو الدواء إلى أنّ العقار قلّل إلى حدّ كبير من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.

وقالت كبيرة مسؤولي الأدوية في "ريدجباك بايو" ويندي بينتر، في بيان، إنّ "هناك حاجة للعلاجات المضادّة لـ سارس-كوف-2 لم تتمّ تلبيتها. هذه النتائج الأولية تُشجّعنا".

كما تعمل "مِرك" على علاج يُسمّى "إم كاي-711".

وقالت المجموعة نهاية كانون الثاني/يناير إنّ النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضاً بأكثر من 50 % في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسّطة إلى شديدة من كوفيد-19.