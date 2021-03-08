فيديو: بالون عملاق يجسّد بظر امرأة للتوعية بالأمية الجنسية في باريس

نصب نشطاء في فرنسا الإثنين بالونا يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويجسد بظر المرأة في ميدان حقوق الإنسان أمام برج إيفل في باريس للتوعية بما وصفته بالـ"الأمية الجنسية".

وتسعى منظمة "غانغ دو كليتو" في اليوم العالمي للمرأة إلى للتعريف بعضو البظر الأنثوي الذي تصفه بالعضو "المنتصب والمثير للشهوة الجنسية".

وطبقاً لجوليا بييتري، مؤسسة المنظمة، "ربع الفتيات حول العالم لا تعرفن أن لديهن بظر ولا يعرف 82 بالمئة منهن أنه عضو بارز ومثير للشهوة الجنسية".

وتضيف: "إنه لأمر خطير اليوم عدم القدرة على معرفة جسمك. عندما تعلم أن التربية الجنسية هي الأساس لقدرتك على التحدث عن الموافقة (على ممارسة الجنس)، لأنه إذا لم يكن لديك أي شيء بين ساقيك، وإذا قلت إنه ليس لديك أي شيء بين رجليك فليس لديك أي شيء تحميه لأنه لا يوجد شيء".

وقالت بييتري إن اختيار موقع البالون هو أمر رمزي أمام برج إيفل "المنتصب". وأضافت: "ندين التأخير في البحث عن الطب الجنسي فيما يتعلق بالبظر. كما ندين أيضا الأمية الجنسية المؤسسية نظرا لوجود تفاوت واضح في العلاج بين القضيب والبظر".