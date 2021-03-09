كوفيد-19: أكثر من 700 ألف وفاة في أميركا اللاتينية وتونس تستلم أوّل دفعة من اللقاحات اليوم

تونس تتلقّى الثلاثاء أولى اللقاحات

أعلنت الرئاسة التونسية مساء الإثنين أنّ نحو 30 ألف جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 ستصل إلى البلاد الثلاثاء، في شحنة هي الأولى من نوعها ويفترض أن تتيح للحكومة بأن تطلق خلال أيام حملة التلقيح الوطنية التي كان مفترضاً أن تبدأ الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة في بيان إنّه يوم الثلاثاء "ستصل من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد-19 من نوع سبوتنيك-في عددها 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص"، نظراً إلى أنّ لقاح سبوتنبك-في الروسي يُعطى على جرعتين.

وأضافت أنّ هذه الشحنة "ستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدّر بـ500 ألف جرعة".