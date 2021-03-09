كوفيد-19: أكثر من 700 ألف وفاة في أميركا اللاتينية وتونس تستلم أوّل دفعة من اللقاحات اليوم

كوفيد-19: أكثر من 700 ألف وفاة في أميركا اللاتينية وتونس تستلم أوّل دفعة من اللقاحات اليوممحادثة
حقوق النشر AP Photo/Alessandra Tarantino-
06:17
تونس تتلقّى الثلاثاء أولى اللقاحات
أعلنت الرئاسة التونسية مساء الإثنين أنّ نحو 30 ألف جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 ستصل إلى البلاد الثلاثاء، في شحنة هي الأولى من نوعها ويفترض أن تتيح للحكومة بأن تطلق خلال أيام حملة التلقيح الوطنية التي كان مفترضاً أن تبدأ الشهر الماضي.
وقالت الرئاسة في بيان إنّه يوم الثلاثاء "ستصل من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد-19 من نوع سبوتنيك-في عددها 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص"، نظراً إلى أنّ لقاح سبوتنبك-في الروسي يُعطى على جرعتين.
وأضافت أنّ هذه الشحنة "ستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدّر بـ500 ألف جرعة".
وتونس البالغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، متأخرة في حملات التلقيح عن كلّ من المغرب والجزائر اللتين بدأتا هذه الحملات في أواخر كانون الثاني/يناير باستخدام لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في.
06:13
أقل من ألف وفاة يومية في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 3 أشهر
سجّلت الولايات المتّحدة الإثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حصيلة وفيات يومية بكوفيد-19 تقلّ عن ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات الجامعة أنّ البلاد سجّلت وفاة 749 شخصاً خلال 24 ساعة من الأحد إلى الإثنين. وهي المرة الأولى منذ ثلاثة أشهر ونصف التي تقلّ فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عن عتبة الألف وفاة، وقد سجّلت تلك الحصيلة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وبلغت يومها 822 وفاة.
وفي 12 كانون الثاني/يناير سجّلت الولايات المتّحدة حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 4473 وفاة.
وتؤكّد هذه البيانات أنّ وتيرة تفشّي الوباء آخذة في التراجع في الولايات المتحدة التي عاد فيها منحنى الوفيات كما الإصابات إلى المستويات التي كان عليها قبل عيدي الهالوين والشكر وغيرهما من الاحتفالات والمناسبات التي شهدت فيها البلاد تنقّلات جماعية وتجمّعات ضخمة ساهمت في تفشّي الفيروس.
وتعتبر هذه الأرقام بشرى سارة للرئيس جو بايدن الذي أقرّ مجلس الشيوخ السبت خطّته لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء كوفيد-19 والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار.
06:04
أكثر من 700 ألف وفاة في أميركا اللاتينية
حصدت جائحة كوفيد-19 في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 700 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الثلاثاء استناداً إلى بيانات رسمية.
وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسمياً في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 700,022 وفاة (من أصل 22,140,444 إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرّراً من الجائحة في العالم خلف أوروبا (876,511 وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا (547,986 وفاة) وآسيا (292,925 وفاة).
وبعدما تراجع المنحنى الوباء قليلاً خلال الخريف، سجّلت أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أميركا اللاتينية تزايداً مطّرداً في كانون الأول/ديسمبر. ومنذ منتصف شباط/فبراير تراجع معدّل الوفيات اليومية في هذه المنطقة مجدّداً إلى ما دون عتبة الثلاثة آلاف وفاة.
والأسبوع الماضي بلغ معدّل الوفيات اليومية في هذه المنطقة 2850 وفاة أي بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. ووصلت حصيلة وفيات الجائحة في هذه المنطقة إلى 400 ألف وفاة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وإلى 500 ألف في 29 كانون الأول/ديسمبر، وإلى 600 ألف في 2 شباط/فبراير.
وأحصت البرازيل والمكسيك لوحدهما ثلثي الوفيات المسجّلة في المنطقة بأسرها. والبرازيل هي، بعد الولايات المتّحدة، ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات، إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس في هذا البلد 266,398 وفيات من أصل حوالى 11 مليون إصابة. أما المكسيك فسجّلت 190,604 وفيات من أصل ما يقرب من 2,1 مليون إصابة.
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