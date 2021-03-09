نادي باريس سان جيرمان يُدين لافتة مثيرة للجدل لمشجعيه تستهدف المغنية شاكيرا

دان نادي باريس سان جيرمان لافتة مثيرة للجدل لمشجعي النادي الباريسي تستهدف المغنية الكولومبية شاكيرا، رفيقة جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الذي سيواجه ه باريس سان جيرمان الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وأعرب النادي عن استنكاره "القاطع" مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان" في الصباح. والأحد رفع مشجعو النادي الباريسي لافتة مهينة في حق المغنية الشهيرة شاكيرا، حملت عبارة "شاكيرا لا جونكيرا" وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا وفرنسا واشتهرت بالدعارة، في تلميح مهين وذلك قبل أيام قليلة من مباراة الإياب الخاصة بالدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأثارت الصور التي نشرت على "تويتر" الكثير من الجدل حيث أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية اليومية إلى لافتة "حقيرة" ، مذكّرة بأن شاكيرا كانت في الماضي هدفا لأنصار فرق كرة القدم المنافسة. كما لاقت انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى محبي الفنانة شاكيرا التي تتقاسم حياة اللاعب جيرارد بيكيه ولديها معه طفلان.

وتزامنت حملة الدفاع عن شاكيرا مع اليوم العالمي لحقوق المرأة حيث انطلقت حملة مناهضة تحت وسم "إحترموا شاكيرا" حيث أشار المنظمون إلى أن تلك اللافتات "منحطة".