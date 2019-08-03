باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بفضل دي ماريا

أحرز البديل أنخيل دي ماريا هدفا رائعا من ركلة حرة، كما هز كيليان مبابي الشباك، ليحوّل باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ستاد رين ويحرز لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم في شينتشين يوم السبت.

وتقدم أدريان هونو بهدف لستاد رين بطل كأس فرنسا رغم سيطرة سان جيرمان على الشوط الأول وقبل أن ينجح فريق المدرب توماس توخيل في تحقيق الفوز المستحق بفضل هدفي مبابي ودي ماريا في الشوط الثاني.

وقال دي ماريا "أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز بلقب جديد مع هذا النادي. فاز الفريق وأنا سجلت. هذه ليلة رائعة. إذا نجحت في إسعاد المشجعين فأنا سعيد".

وحصد سان جيرمان كأس السوبر للمرة السابعة على التوالي ليحقق رقما قياسيا ويحطم الرقم السابق لأولمبيك ليون الذي توج ست مرات خلال الفترة 2002-2006.

وقال توخيل "كان من الصعب تحقيق الفوز لكننا حققنا فوزا مستحقا. استقبلنا الهدف الأول ثم نجحنا في التعويض. صنعنا الكثير من الفرص وواصلنا ذلك بعد الاستراحة. أنا سعيد جدا بالأداء".

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وسيبدأ بالتالي سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمعنويات عالية رغم الغموض حول مستقبل نجمه نيمار. وتابع المهاجم البرازيلي البالغ عمره 27 عاما، الذي ذكرت تقارير أنه قد يعود إلى برشلونة، المباراة من مدرجات استاد المركز الرياضي في شينتشين.

وشاهد نيمار رين يتقدم بهدف مفاجئ بعد مرور 13 دقيقة وبعد لحظات من ضربة رأس من تيلو كيرر مدافع سان جيرمان ارتدت من العارضة.

وتعامل هونو بشكل جيد مع تمريرة بنجامين بوريجو ووضع الكرة في شباك الحارس ألفونس أريولا في هجمة نادرة لستاد رين.

وواصل سان جيرمان الضغط بحثا عن التعادل لكن دون أن تتغير النتيجة قبل فترة الاستراحة.

وسدد إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان ركلة حرة خارج المرمى وأطلق مبابي تسديدة غير دقيقة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

ونجح سان جيرمان أخيرا في هز الشباك بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني حيث أرسل ماركينيوس كرة إلى بابلو سارابيا خلف دفاع رين ومرر إلى مبابي الذي سجل بسهولة في الشباك.

وكاد سارابيا أن يسجل الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بعد مجهود من مبابي لكن اللاعب الإسباني وضع الكرة أعلى المرمى بقليل.

وقال سارابيا "هذه أول مباراة رسمية لي مع الفريق وهذا أول لقب لي. لا يمكنني أن أطلب المزيد. أنا سعيد جدا بإحراز اللقب مع باريس. أتمنى أن تكون هذه مجرد البداية".

وجاء هدف انتصار فريق العاصمة الفرنسية قبل 17 دقيقة من النهاية حيث نفذ دي ماريا، الذي شارك في الدقيقة 61 بدلا من المنضم حديثا أندير هيريرا، ركلة حرة بقدمه اليسرى من فوق الحائط الدفاعي.