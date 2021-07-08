بانتقال حكيمي لسان جيرمان مقابل 70 مليون يورو .. تعرف على أغلى اللاعبين العرب في الأندية الأوروبية

انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر الإيطالي إلى باريس سان جرمان الفرنسي بعقد حتى العام 2026، وفق ما أعلن النادي الباريسي، في صفقة قدرتها الصحافة مابين 60 إلى 70 مليون يورو.

وكان اللاعب متعدد المراكز البالغ 22 عاماً، والمطلوب من أندية عدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد توج بطلاً للدوري الإيطالي مع إنتر في أيار/مايو الماضي.

وبرز حكيمي في أعلى مستوياته خلال المواسم الأخيرة مع بوروسيا دورتموند الألماني ثم مع إنتر، متألقاً كمدافع وظهير ولاعب وسط متقدم.

وقال سان جرمان في بيان إن "الظهير الأيمن المغربي (...) والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، وقع عقداً لمدة خمس سنوات وسيرتبط مع النادي بعقد حتى 30 حزيران/يونيو 2026".

وكان حكيمي بدأ مسيرته في فريق الشباب مع ريال مدريد الإسباني حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن إنتر يمكن أن يحصل على حوالى 60 إلى 70 مليون يورو (من ضمنها المكافآت) في عملية بيع حكيمي، التي تمت بناء على رغبة مالك النادي مجموعة "سونينغ" الصينية التي تسعى إلى تعويض خسارات الفريق المالية جراء تفشي جائحة كورونا

وإذا ما صحت تقديرات التقارير الصحفية بشأن سعر صفقة انتقال اللاعب المغربي حكيمي إلى صفوف النادي الباريسي بنحو 70 مليون يورو فإن حكيمي سيصبح صاحب أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ متجاوزا بذلك كلا من اللاعب الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

وفيما يلي نستعرض لكم قائمة بأغلى اللاعبين العرب قيمة من حيث حجم صفقة انتقالهم للعب في صفوف نواد أوروبية.

أولا: المغربي أشرف حيكي بانتقاله من إلى ناد باريس سان جيرمان قادما من انتر ميلان الإيطالي بقيمة 70 مليون يورو.

ثانيا: الجزائري رياض محرز بانتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل 67 مليون يورو.

ثالثا: المصري محمد صلاح بقيمة 42 مليون يورو بانتقاله من ناد روما إلى ليفربول صيف 2017.

رابعا: المغربي أشرف حكيمي حين انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان صيف 2020 مقابل 42 مليون يورو.

خامسا: المغربي حكيم زياش بانتقاله إلى نادي تشيلسي قادما من أياكس الهولندي صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو.

سادسا: الجزائري اسلام سليماني بانضمامه لنادي ليستر سيتي قادما من سبورتينغ لشبونة صيف 2016 بقيمة 31 مليون يورو.

سابعا: المغربي مهدي بن عطية بانتقاله لنادي بايرن ميونخ صيف 2014 قادما من روما الإيطالي مقابل 28 مليون يورو.

ثامنا: الجزائري سعيد بن رحمة والذي انتقل من نادي برينتفورد إلى نادي وست هام في يناير 2021 بصفقة بلغت 23 مليون يورو.

تاسعا: المدافع التونسي أيمن عبد النور بانضمامه لنادي فالنسيا قادما من موناكو صيف 2015 بصفقة بلغت 22 مليون يوروو

عاشرا: المغربي يوسف النصيري والذي انتقل من نادي ليغانس إلى نادي إشبيلية عام 2020 مقابل 20 مليون يورو.