بعد تعرضها للقرصنة .. الهيئة المصرفية الأوروبية تعلن إعادة تشغيل خوادم بريدها الإلكتروني

أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية ، أن خوادم البريد الإلكتروني التابعة لها قد عادت للتشغيل بعد تعرضها لعملية قرصنة اخترقت خوادم مايكروسوفت لخدمة تبادل الرسائل"مايكروسوفت اكستشينج".

وفي بيان لها، قالت الهيئة المصرفية الأوروبية ومقرها باريس إلى أن نطاق الاختراق الداخلي لهذا الهجوم كان "محدودًا" وأن سرية أنظمته وبياناته "لم يتم المساس بها" موضحا أنه "بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، نجحت الهيئة المصرفية الأوروبية في إزالة التهديد الحالي، وبالتالي تمت إعادة تشغيل خدمات الاتصال عبر البريد الإلكتروني".

وأعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية، مساء الأحد، أنها كانت من بين ضحايا القرصنة العالمية التي استهدفت نظام المراسلات الخاصة بشركة مايكروسوفت في الأيام الأخيرة.

وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة قد حذرت الأسبوع الماضي من أن مجموعة قراصنة، تدعى هافنيوم، تستغل الثغرات الأمنية في خدمات تبادل الرسائل الخاصة بها لسرقة بيانات مستخدميها المحترفين.

في الولايات المتحدة، تعرضت عشرات الآلاف من الشركات والمدن والمؤسسات المحلية للهجوم من قبل هذه المجموعة من المتسللين المدعومين من الدولة الصينية، وفقًا لمايكروسوفت، التي تعتقد أن جهة صينية ترعاها الدولة، تدعى هافنيوم، تعمل من خلال خوادم افتراضية "تستهدف بشكل أساسي كيانات في الولايات المتحدة".