خرج الإبن الأصغر لدييغو مارادونا ووالدته والمئات من عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل في مسيرة أمس الأربعاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للمطالبة بما وصفوه بتحقيق العدالة في قضية وفاته.

كذلك شاركت زوجة مارادونا السابقة كلاوديا بيافانيي وابنتيه دالما وجيانينا في المظاهرة وارتدين قمصان كُتب عليها "العدالة من أجل الرب".

ودُعي إلى المسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشر سلسلة من التسجيلات زُعم أنها لمكالمات هاتفية بين أطباء مارادونا ومحاميه ضمن وثائقي عن وفاة القائد السابق لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم.

وتوفي مارادونا عن عمر 60 عاماً يوم 25 نوفمبر – تشرين الثاني الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال فترة تعافيه من جراحة بالمخ أجراها بنفس الشهر.

وقرر المحققون عدم وقوع عنف في القضية، لكن المدعي العام بدأ تحقيقا في إحتمال وقوع إهمال طبي أدى إلى وفاة مارادونا، مما تسبب في تأجيج المشاعر بين محبيه في جميع أنحاء الأرجنتين وبين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.