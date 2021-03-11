عمال توصيل الوجبات إلى البيوت سيصبحون موظفين "مفترضين" في إسبانيا

أعلنت وزارة العدل الإسبانية أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين إلى توافق حول تعديل في قانون العمل يجعل من عمال توصيل وجبات الغذاء إلى البيوت "موظفين مفترضين"، كالعاملين في شركات دولية منها ديليفرو و أوبر إيتس.

وقالت وزيرة العدل يولاندا دياز "هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن موظفين والموظفون يمكن لهم أن يستفيدوا من كل نوع من أنواع الضمان الذي يؤمنه لهم وضعهم القانوني الجديد".

وبذلك تكون إسبانيا البلد الأوروبي الأول الذي يضع قوانينَ تؤطر حالة موصّلي وجبات الطعام، مؤمناً لهم حماية معينة، بعدما كانوا يعملون على حسابهم الخاص سابقاً.

والأسبوع الماضي شارك أكثر من ألفي عامل توصيلات في مسيرات جرت في نحو عشر مدن إسبانية، مطالبين الحكومة بالموافقة على مشروع القانون الذي يمنحهم حق الاختيار بين أن يكونوا موظفين في شركة أو العمل لحسابهم الخاص.