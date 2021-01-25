طيّارون سويسريون يتحوّلون إلى سائقي قطارات بسبب انهيار حركة الطيران

بسبب انهيار حركة الطيران في زمن كورونا، واجه كثيرمن الطيارين مصاعب، اضطرت بعضهم إلى البقاء عاطلين عن العمل، لكن جمعية الطيارين السويسريين اقترحت على طياريها إمكانية التدريب ليكونوا سائقي قطارات، هذا القطاع، الذي يعاني من قلة في السائقين في ظل الطلب المتزايد على الرحلات عبر القطارات في أنحاء أوروبا.

في سويسرا، كانت هذه الفكرة مطروحة على الطاولة منذ شهور، ويعد كارلوس سبروينجلي من أوائل الطيارين الذين سيتم توظيفهم قريبًا لقيادة القطارات في البلاد. وهو يقول في هذا الصدد: "وضعنا تماما كما هو حال وضع علاقة مع طرف آخر، فإن كان الأخير لا يرغب في المواصلة ولا ينتظر منك شيئا، فما عليك في هذه الحال سوى ان تضغط على نفسك، وتتجاوز كبرياءك، وتواصل على الدرب".

ويدعم اتحاد الطيارين السويسري "إيروبرز"، الأعضاء الذين يرغبون في تغيير مهنهم نظرًا لوجود نقص في سائقي القطارات في سويسرا، وبحسب الاتحاد فإن "هذا يمكن أن يشكل سابقة".

وقال توماس ستيفن المتحدث باسم إيروبرز: "بالنسبة لنا، من الطبيعي العمل مع الشركات في هذا النوع من المشاريع" موضحا "نأمل أن يكون هذا مصدر إلهام لدول أخرى في أوروبا".

وقال المتحدث باسم اتحاد إيروبرز في وقت سابق: "إن الوظيفتين لهما متطلبات متشابهة من مثل سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل".

وقبل أيام، كشفت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يوروكونترول أن خلال 2020 كان حوالي 51% من أساطيل شركات الطيران الأوروبية متوقفة عن التحليق.

ووفقا لتقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية وصل عدد الطائرات المتوقفة عن العمل بسبب جائحة كورونا إلى 4118 طائرة من إجمالي 8048 طائرة مملوكة لشركات الطيران الأوروبية.

كما كشف التقرير إلى أن جائحة كورونا كلفت خسائر لشركات الطيران الأوروبية قدرت بـ 6.1 ملايين رحلة جوية في أوروبا في عام 2020 .