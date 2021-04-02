الشرطة ترجح مقتل العشرات في خروج قطار عن السكة الحديدية بتايوان

خرج قطار عن القضبان جزئيا على الساحل الشرقي لتايوان يوم الجمعة مخلفاً عشرات القتلى والجرحى بحسب ترجيحات الشرطة، التي أعطت حصيلة أولية بلغت 36 قتيلاً.

وأوضحت الشرطة في آخر تحديث لعمليات الانقاذ وجود 36 شخصا لا تبدو عليهم أي مؤشرات حياة. وقال البيان إن 72 شخصا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار فيما نقل 61 ألى المستشفيات.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة توروكو جورج ذات المناظر الخلابة حوالي الساعة 9 صباحًا خلال يوم عطلة رسمية في البلاد.

كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن 350 راكبا كانوا على متن القطار، أربعة منهم في حالة حرجة مع إصابات، في حين ذكرت تقارير أخرى أن أربعة لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة.

وحول سبب الحادثة أفادت الأنباء بسقوط شاحنة من جرف عال على قضبان السكة حيث اصطدم بها قطار كان يخرج من نفق.

وبعد الحادثة علقت قطارات كثيرة في النفق مما دفع بركابها إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للخروج.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور نشرها أشخاص في مكان الحادث على الموقع الإلكتروني للوكالة المركزية للأنباء الرسمية أشخاصا يتسلقون الباب المفتوح لعربة سكة حديد خارج مدخل النفق مباشرة.