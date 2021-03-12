فيديو: تعرف على مراحل إزالة التلوث الإشعاعي في فوكوشيما خلال 40 عاما القادمة

قبل عشر سنوات من الآن، وفي 11 مارس آذار عام 2011 ضرب زلزال بقوة 8.8 اليابان تبعه تسونامي أدى وقوع كارثة نووية باتت تعرف بكارثة فوكوشيما.

ودمرت موجة ارتفاعها 15 مترًا أربع مفاعلات من أصل ستة في محطة فوكوشيما النووية ، شمال طوكيو.

منذ وقوع الكارثة ، تقود الحكومة و "تيبكو" وهي مشغل الموقع، عملية إيقاف تشغيل محطة الطاقة والتي تشمل إزالة التلوث والإشعاعات التي يجب أن تكتمل في غضون 30 إلى 40 عامًا.

كانت تحتوي المحطة على 6 مفاعلات، جميعها مغلقة، ونجا المفاعل الخامس والسادس من الكارثة فيما تم تفريغ المفاعل 4 من وقوده.

يرصد هذا تقرير برنامج "سبوت لايت" في حلقة خاصة بفكوشيما مراحل عملية تفكيك المحطة وإزالة التلوث تستغرق عقودا.

والمرحلة الأولى هي إيقاف المفاعلات ومنع انبعاثات جديدة للنشاط الإشعاعي عن طريق سكب الماء على المنشآت.

ويقول نائب مشرف موقع فوكوشيما في شركة "تبكو" التي تقوم بالأعمال كيموتو تاكاهيرو "كان تبريد المفاعلات أهم شيء، ولهذا بدأنا بذلك. ثم كان علينا الاهتمام بأحواض الوقود".

تتكون المرحلة الثانية من إزالة الوقود الموجود في برك المفاعل، وستستغرق 10 سنوات أخرى.

أما المرحلة الثالثة فتشمل إزالة الحطام وهي عملية طويلة ودقيقة تتم في المفاعلات 1 و 2 و 3، وقد تأخرت بسبب أزمة كوفيد.