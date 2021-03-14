شاهد: دراجون عراة في شوارع كايب تاون للتوعية بمخاطر تغير المناخ

نزل نشطاء حماية البيئة في جنوب إفريقيا عراة في موكب دراجات جاب شوارع مدينة كايب تاون بهدف رفع الوعي الجماهيري بمشاكل تغير المناخ. وقالت منظمة الحدث، خوانيتا بريتوريوس "نريد حماية أطفالنا وحماية مستقبلنا ونود أن نجعل الناس يشعرون بالثقة في أنفسهم".

ويراهن المشاركون على وسائل التواصل الاجتماعي لبعث رسالة عالمية بشأن خطورة أزمة تغير المناخ.

وفي مختلف مناطق العالم، يقوم نشطاء حماية البيئة بتظاهرات مماثلة كانت جرت أولها في العام 2004 من تنظيم الناشط الاجتماعي والمخرج السينمائي كونراد شميت بفانكوفر في كندا.

وفي كايب تاون، دعا منظمو هذا حدث المشاركين للانضمام إليهم من أجل مضاعفة الجهود المختلفة ولرفع وعي الرأي العام الدولي لخطورة الوضع البيئي.

وانتشرت مقاطع مصورة للتظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت ردود الأفعال منقسمة بين الدعم والحماسة والارتباك والانتقاد.