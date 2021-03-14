شاهد: لصان يسرقان سيارة فاخرة من متجر والبائع يتشبث بالزجاج الأمامي لوقفهما

نشرت شرطة أونتاريو في كندا شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة لطلب مساعدة المواطنين في القبض على لصوص سيارة في متجر خاص ببيع المركبات. وتطلب الشرطة الكندية من المواطنين المساعدة في تعقب شخصين متورطين في سرقة السيارة. وقالت السلطات المحلية إن المشتبه بهما رصدا في موقف المتجر في مارس- أذار الجاري خلال استفسارهما لشراء سيارة بي إم دبليو سوداء.

وأثناء تجريب السيارة، قام اللصان بتشغيل المحرك وانطلقا بسرعة. ولم يجد البائع من طريقة أخرى أمامه لوقفهما سوى التشبث بالزجاج الأمامي للسيارة.

ونُقل البائع إلى المستشفى بعد إصابته أصيب بجروح خلال تدخله.