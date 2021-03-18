دول أوروبية تستأنف استعمال لقاح أسترازينيكا وثلاث دول إسكندنافية تفضل التريث رغم قرار وكالة الأدوية

استأنفت عديد الدول في الاتحاد الأوروبي استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد ـ 19، بعد أن قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن اللقاح آمن وفعال. ومن بين هذه الدول نجد إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وكانت دول أوروبية علقت استعمال اللقاح البريطاني السويدي بسبب تقارير غير مؤكدة، أفادت أن أسترازينيكا يتسبب في زيادة معدل الجلطات الدموية بين المتلقين للقاح.

إلا أن الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين قالت: "لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة لأسترازينيكا وفايزر".

وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا استئناف عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا، وأعلن مسؤولون فرنسيون أنهم بصدد الحصول على اللقاح يوم الجمعة مع رئيس الوزراء جان كاستيكس لإظهار ثقة الحكومة في اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا.

في المقابل، فضلت كل من النرويج والسويد والدنمارك إرجاء استئناف عمليات التطعيم باسترازينيكا رغم قرار وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال مدير قسم مكافحة العدوى في المعهد النرويجي للصحة العامة إنه "نظرا للحالات العديدة والخطيرة التي ظهرت في البلاد فان النرويج قررت مراجعة الأمر بدقة قبل اتخاذ قرارا في الأمر."

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعطت ضوءها الأخضر في 29 كانون الثاني/يناير لاستخدام هذا اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد.

أما منظمة الصحة العالمية فقد اعتبرت يوم الأربعاء أن "منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره في الوقت الحالي، وتوصي بمواصلة حملات التطعيم"، وأوصت بمواصلة استخدامه.