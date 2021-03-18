إيطاليا تكرم موتاها من ضحايا جائحة كوفيدــ19 في بيرغامو

أحيت إيطاليا الذكرى السنوية لواحدة من أكثر اللحظات المؤلمة التي تسببت بها جائحة كوفيدـ19، عندما مات بسبب الوباء في بيرغامو عدد كبير من الأشخاص، إلى درجة أن قافلة عسكرية اضطرت إلى نقل الموتي إلى خارج المدينة، لأن المقابر والمحارق امتلأت بالكامل.

وقد زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مدينة بيرغامو لإحياء الذكرى، حيث وضع إكليلا من الزهور في المقبرة، وغرس أول شجرة في غابة تخليدا لذكرى وفاة أكثر من مائة الف شخص، قضوا بسبب الوباء في إيطاليا.

ويأتي إحياء الذكرى هذه السنة في ظل إغلاق جديد، وارتفاع جديد لحالات العدوي، إلى جانب تباطؤ حملة التطعيم، التي توقفت بسبب تعليق التلقيح بجرعات أسترازينيكا.