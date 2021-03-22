ترامب يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي عبر منصته الخاصة

يعود رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب الذي أغلق تويتر حسابه منذ كانون الثاني/ يناير لاستخدام الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عبر "منصته الخاصة"، وفق ما ذكر مستشاره الأحد.

قال جيسون ميلر لشبكة فوكس نيوز "أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر عبر منصته الخاصة".

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول ماهية هذه "المنصة" مكتفياً بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع "مارالاغو"، مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.

وأكد "لم تتصل مجرد شركة واحدة بالرئيس، بل العديد من الشركات" و "هذه المنصة الجديدة ستكون ضخمة وسيرغب بها الجميع وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين والملايين، عشرات ملايين المشتركين".

قام موقع تويتر الذي كان أداة التواصل المفضلة لرجل الأعمال خلال حملته الانتخابية وولايته الرئاسية بحذف حساب @ريل دونالد ترامب الذي كان يتابعه 88 مليون مشترك بعد أعمال العنف التي قام بها مناصروه مع اقتحامهم مبنى الكابيتول لساعات في 6 كانون الثاني/ يناير.

وعلق فيسبوك ومواقع أخرى مثل سنابتشات ويوتيوب وإنستغرام أيضا بشكل مؤقت أو دائم حسابات الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

منذ ذلك الحين، يندر سماع رسائل ترامب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثراً داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.