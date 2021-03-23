لوحة لبانكسي تكرم موظفي الصحة وتجلب للقطاع في بريطانيا نحو 20 مليون يورو

باع فنان الشارع الشهير البريطاني بانكسي في مزاد علني الثلاثاء لوحة تحمل عنوان "غايم تشانجر" (مغير اللعبة) وتسلط الضوء على دور الطواقم الطبية في مكافحة وباء كوفيدـ19، بنحو 20 مليون يورو.

وسيعود ريع العمل لقطاع الصحة العمومي في بريطانيا.

وكان بانسكي أعطى اللوحة إلى مستشفى ساوثمبتون جنوب إنجلترا في أيار/مايو 2020 خلال الموجة الأولى لتفشي الوباء.

وتمثل اللوحة التي رسمت بالأبيض والأسود صبيا يلعب بدمية ممرضة تحمل كمامة، بعد أن ألقى بمجسمين لشخصيتي باتمان وسوبرمان في سلة المهملات. وقد بيعت لوحة بانكسي في المزاد بينما بقيت نسخة منها في المستشفى.

ومثلت لوحة بانكسي شعلة أمل لموظفي الصحة والمرضى في مستشفى ساوثمبتون، وهي عبارة عن تكريم لموظفي الصحة لما أظهروه من قوة واستماتة في مكافحة الجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 126 ألف شخص في بريطانيا، وهي أسوا حصيلة في أوروبا.

وكان بانكسي ترك كلمة لموظفي الصحة في المستشفى جاء فيها: "شكرا على كل ما تقومون به. أرجو أن تجلب اللوحة شيئا من السرور في هذا المكان، حتى وإن كانت بالأبيض والأسود".

وردا لجميل بانكسي على هديته سجل طاقم المستشفى شريطاً مصوراً بداية الشهر الحالي ترددت فيه عبارات: "مؤثر"، مدهش" "رائع".

وقالت مديرة المستشفى باولا هيد إن هدية بانكسي أحدثت تغييراً كبيراً في الروح المعنوية للعاملين في المستشفى، قائلة إن العمل الفني أثر فيهم بشكل مثير للسعادة.