مقررة الأمم المتحدة تؤكد تعرضها لتهديد سعودي على خلفية قضية خاشقجي

أكدت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة أنياس كالامار الجمعة أنها تعرضت للتهديد من مسؤول سعودي رفيع إثر تحقيقها حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا في تغريدة إن "تهديد المملكة العربية السعودية لي كان فاضحا، فقد حدث في مكان دبلوماسي رفيع المستوى وتم كشفه، وأكدته الأمم المتحدة".

1/ The #SaudiArabia threat against me was brazen, it took place in a high level diplomatic setting and it was made public, confirmed by the UN. But such threats, far greater daily intimidation and violence stalk all those on the front lines of human rights advocacy. https://t.co/ra7aKHEGys — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) March 26, 2021

ويأتي هذا التأكيد غداة نفي المسؤول السعودي المعني بالاتهام.وأضافت كالامار أنه "يجب ألا تكون أساليب التنمر ممكنة في أي مكان. لا مكان لها في الأمم المتحدة".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" في وقت سابق هذا الأسبوع أن مسؤولا سعوديا رفيعا هدد مرتين خلال اجتماع مع مسؤولين أمميين بجنيف في كانون الثاني/يناير 2020 بـ"تولي أمر" كالامار في حال لم تكبح الأمم المتحدة تصريحاتها.

ولم تكشف أنياس كالامار إسم المسؤول السعودي، لكنها قالت للصحيفة البريطانية إن زملاءها الحاضرين في جنيف اعتبروا تصريحه "تهديدا بالقتل".

وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف روبرت كولفيل أن "تفاصيل مقال غارديان حول تهديد أنياس كالامار صحيحة". لكن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد بن صالح العواد نفى الخميس تهديد المقررة الخاصة بالقتل.

وكتب في تغريدة على تويتر باللغة الإنجليزية "بينما لا أستطيع تذكر المحادثات بالضبط، إلا أنني لم رغب ولم أقم قطّ بتهديد أي فرد معيّن من الأمم المتحدة، أو أي شخص".

I truly hope that this story was not concocted to distract from the important work we are doing to advance human rights in Saudi Arabia. No country is advancing faster on reforms than us right now. — عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021

وأضاف "أشعر بخيبة أمل أنه يمكن تفسير أي شيء قلته بأنه بمثابة تهديد بالقتل". وأكدت كالامار الجمعة أن التهديدات التي وجهت لها تحصل "في الكثير من الأحيان للأسف" في الأمم المتحدة.

3/ States must understand that behaving as thugs in New York and Geneva is no more acceptable there than in other countries' capitals, or in their own home towns. Such a demand is essential as we are confronting a world of heightened tensions reminiscent of the cold war era. — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) March 26, 2021

وتابعت "على الدول أن تعي أن التصرف مثل المجرمين ليس مقبولا سواء في نيويورك وجنيف أو في عواصم أخرى، أو في مدنها. هذه حاجة ضرورية لأننا نعيش في عالم يتصاعد فيه التوتر ويذكّر بحقبة الحرب الباردة".

وجمال خاشقجي كاتب كان مقربا من السلطة السعودية قبل أن يصير معارضا لها، وجرى اغتياله عام 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول، ما خلّف صدمة عالميّة.