الصين ستنتج ستين مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي

عقدت روسيا اتفاقا مع شركة الأدوية الصينية "شينجن يوانشينغ جين-تك" لإنتاج 60 مليون جرعة من "سبوتنيك-في"، وفق ما أعلن الإثنين الصندوق السيادي الروسي الذي موّل تطوير هذا اللقاح لمضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الصندوق في بيان أن هذه الجرعات ستتيح تلقيح "أكثر من 30 مليون شخص" وإنتاجها التجاري سيبدأ في أيار/مايو 2021.

وجاء في بيان للمدير التنفيذي للصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف أن "التعاون مع شينجن يوانشينغ جين-تك سيمكننا من إنتاج سبوتنيك-في في الصين، وسيعزز قدرات توفير كميات إضافية مع ارتفاع الطلب عالميا على اللقاح الروسي".

ويتّهم الغرب الصين وروسيا باستغلال لقاحاتهما لزيادة نفوذهما الجيوسياسي، ما ينفيه البلدان اللذان يتّهمان في المقابل الغرب بتخزين اللقاحات بدلا من توفيرها للدول الأكثر فقرا.

ولقاح سبوتنيك-في مصرّح باستخدامه في 57 دولة يتخطى إجمالي عدد سكانها 1.5 مليار نسمة.