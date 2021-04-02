بعد رصد تفش جديد.. الصين تسعى لتطعيم مدينة كاملة ضد كورونا خلال 5 أيام

بدأت مدينة حدودية صينية ضربتها موجة جديدة من كوفيد-19 حملة تطعيم تستمر خمسة أيام تستهدف تطعيم 300 ألف شخص هم مجمل سكانها.

وعرضت قناة CCTV الحكومية مقاطع تظهر أناساً يصطفون لتلقي اللقاحات في رويلي، التي تم فيها تأكيد 16 حالة إصابة منذ يوم الثلاثاء، 12 منها لصينيين و4 لآخرين من ميانمار الجارة.

إثر هذا التفشي الجديد أُمر الناس بالالتزام بالحجر الصحي في منازلهم وإغلاق الأعمال غير الضرورية، وقالت السلطات في المدينة إنها ستشدد القيود حول الحدود لمنع أي شخص من العبور بشكل غير قانوني من ميانمار، وأظهرت لقطات تلفزيونية شوارع المدينة خالية.

وفقاً لمسؤول بالحزب الشيوعي بالمدينة فإن 159 ألف جرعة من اللقاح قد وصلت إلى المدينة.

هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الصين تطعيم مدينة بأكملها بسبب تفش جديد.

وكانت الصين قد قضت إلى حد كبير على عدوى كوفيد-19 محلياً، وسرعان ما تفرض تدابير صارمة كلما ظهرت بؤرة جديدة.