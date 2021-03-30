ألمانيا تتعهد بتقديم أكبر مساعدة للسوريين في السنوات الأربع الأخيرة

تعهدت ألمانيا الثلاثاء بتقديم أكثر من 1,7 مليار يورو لمساعدة سوريا التي تمزقها حرب مدمرة منذ عشر سنوات، خلال مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مبلغ 1,738 مليار بورو مشيراً إلى انه "المساهمة الكبرى" لبلاده في السنوات الأربع الأخيرة.

وتهدف النسخة الخامسة من "مؤتمر بروكسل من أجل سوريا" إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وهي لبنان والأردن وتركيا خصوصا. ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) لهذا الغرض.

وسيعرف المبلغ الإجمالي للتعهدات عصر الثلاثاء.

وكانت ألمانيا في النسخة السابقة أيضاً في حزيران/ يونيو 2020، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي منحت أكبر مبلغ مع 1,6 ميار يورو.

وأشار ماس إلى أنه منذ بدء النزاع في آذار/ مارس 2011 اضطر نصف سكان سوريا إلى الفرار في حين أن "90 % من السوريين لا يزالون يعيشون في الفقر".

في شمال غرب سوريا يعتمد نحو ثلاثة ملايين شخص على المساعدة الإنسانية للاستمرار على ما أضاف الوزير الألماني.

وكان المؤتمر السابق قد انتهى على وعود بقيمة 5,5 مليارات دولار للعام 2020 بحسب الأمم المتحدة.

تحدثت المفوضية الأوروبية من جهتها عن "تعهدات" تبلغ قيمتها الإجمالية 7,7 مليارات دولار من بينها 30 % للعام 2021. ويؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السبع والعشرون أنها ساهمت في ثلثي هذا المبلغ الإجمالي.