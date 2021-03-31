كوفيد-19: ماكرون يوسّع إجراءات الإغلاق لتشمل كلّ فرنسا ويعترف بـ"ارتكاب الأخطاء"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن إجراءات الإغلاق العام المُطبقة منذ 19 مارس – آذار لمكافحة كوفيد-19 في 19 مقاطعة ستمتد لتشمل البلاد بأكملها بدءا من السبت القادم ولمدة أربعة أسابيع.

وتشمل تلك الإجراءات إغلاق المتاجر غير الأساسية وحظر حركة الأفراد لأكثر من عشرة كيلومترات من محيط إقامتهم بالإضافة إلى حظر التنقل بين المدن والأقاليم الفرنسية.

كذلك أعلن ماكرون إغلاق دور الحضانة والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ضمنهما الأسبوعان المخصصان لعطلة عيد الفصح.

وسيُسمح لطلاب الجامعات بالاستمرار في الحضور لمدة يوم واحد في الأسبوع، على أن تتم عودة جميع الطلاب إلى المدارس والتكميليات والثانويات بدءاً من الثالث من أيار/مايو المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي إن "الحل المقترح للتعليم هو الأفضل لفرملة انتشار الفيروس والحفاظ على التعليم وبالتالي على مستقبل أطفالنا".

واعترف الرئيس الفرنسي أنه "ارتكب أخطاء" فيما يتعلق بإدارة الأزمة الصحية، على ضوء انتقادات وجهت له حول قرار اتخذه في نهاية كانون الثاني/يناير وصف بالقرار السياسي، واقتضى بعدم فرض الإغلاق مجدداً.

صرّح ماكرون قائلاً إنه "في كل مرحلة من مراحل انتشار الوباء نقول إنه كان بمقدورنا أن نقوم بعمل أفضل، وإننا ارتكبنا أخطاء. هذا كله صحيح"، ثم أضاف "ولكني متأكد من شيء وحيد: لقد صمدنا، وتعلمنا، وتحسنّا في كل مرة".