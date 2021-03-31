شركة "بيونتيك" الألمانية تعلن عن زيادة إنتاج لقاحها بعد تشغيل منشأتها الجديدة في "ماربورغ"

أعلنت شركة "بيونتيك "الألمانية، أمس الثلاثاء 30 مارس ، أنها تتجه لتصنيع 2.5 مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا هذا العام مع شريكتها الأميركية "فايزر" بزيادة نسبتها 25% عمّا كان متوقعاً في السابق.

ومن جانب آخر، قالت الشركة إنها تتقدم لتطوير نسختين جديدتين للقاح، أحدهما جاهز للاستخدام يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة، ونسخة مجففة بالتجميد يمكن تخزينها من قبل الحكومات في المستقبل.

وأوضحت الشركة أن النسخة الأخيرة من اللقاح تحتاج لبعض الدراسات للتأكد من فاعليتها، والتي ستبدأ في الولايات المتحدة في أبريل، ويجب أن تحتوي على بيانات بحلول الربع الثالث.

وأعلنت «بايونتيك» أن الزيادة مدفوعة بتحسن عمليات الإنتاج، وبدء الإنتاج مؤخراً في منشأة ماربورغ التابعة لـ«بيونتيك» في ألمانيا، والتي أصبحت حالياً أحد أكبر مصانع هذا اللقاح في العالم.

وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الجرعات المنتجة في «ماربورغ» في النصف الأول من أبريل/نيسان 2021, وتتوقّع «بيونتك» أن تنتج 250 مليون جرعة في النصف الأول من العام 2021. و جدير أنه يتم إنتاج اللقاح في منشأة تابعة لشركة «فايزر» في بلجيكا وثلاث منشآت أخرى في الولايات المتحدة.

و قالت الشركة أن زيادة الإنتاج ستتيح لها تلبية ارتفاع الطلب في حين تسارع دول العالم لاحتواء فيروس كورونا المتحور الأشد عدوى. وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الجرعات المنتجة في ماربورغ في النصف الأول من أبريل.

ويعتمد لقاح بيونتيك/فايزر تقنية الحمض النووي المرسال، وهو الأول الذي صُرّح باستخدامه في الغرب العام الماضي في إطار التصدي لفيروس كورونا. وأعلنت «بايونتيك» أنها سلّمت أكثر من مئتي مليون جرعة إلى «أكثر من 65 بلداً ومنطقة» بحلول 23 مارس ، علماً بأن التلقيح بواسطة «فايزر - بايونتيك» يتطلّب تلقي جرعتين.

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة الماضية ، على ثلاثة مواقع جديدة لإنتاج لقاحات "أسترازينيكا" و"بيونتيك/فايزر" و"مودرنا" لسلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تساعد في تخفيف عجز اللقاحات في دول التكتل.

وأعلنت الوكالة الأوروبية ومقرها أمستردام حينها ، أنها وافقت على موقع في مدينة ليدن بهولندا، لصنع المادة الفعالة في لقاح أسترازينيكا، وموقع آخر في مدينة ماربورغ بألمانيا، لإنتاج لقاح بيونتيك/فايزر، ومصنع في مدينة فيسب بسويسرا، مما يساهم في إمدادات مودرنا.