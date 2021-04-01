بطل العالم الياباني آبي يحقق تاسع ذهبية له في بطولة غراند سلام للجودو المقامة بتركيا

أقيمت بطولة غراند سلام للجودو لهذا الشهر في أنطاليا التركية بعد ترقية المسابقة السنوية في البلاد لتصبح رسميا "بطولة غراند سلام".

وفي نتائج اليوم الأول توجت الإيطالية ميلاني فرانسيسكا بالذهبية في وزن أقل من 48 كغ بعد أداء قوي بدأ بإقصائها لبطلة العالم الأرجنتينية باولا باتريتو في الأدوار الأولى، وبتأهلها للنهائي حسمت الذهبية لصالحها بعد بعد فوزها على مواطنتها جيورادا.

وتعد هذه أول ميدالية تفوز بها ميلاني في بطولة الغراند سلام. وتلقت ميداليتها من قبل رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر الميدالية

وفي وزن أقل من 66 كغ كان رجل اليوم هو بطل العالم مرتين الياباني أبي هيفومي، والذي أظهر مهارات عالية طيلة يوم المنافسة.

وبعد جولات إقصائية قوية واجه أبي في نزاله النهائي الإسباني جايتيرو مارتن وسجل وازاري في الوقت الذهبي ليحقق تاسع ميدالية ذهبية له في الغراند سلام.

وحصل على ميدالياته من قبل مدير الرياضة في اتحاد اللعبة فلاديمير بارتا.

وصرح أبي عقب تتويجه " كان من الرائع العودة إلى المنافسة بعد هذا الوقت الطويل. لقد كان ممتعا للغاية … من الرائع العودة مرة أخرى ".

من جهتها عادت بطلة العالم الكندية كريستا ديغوشي إلى منصات التتويج في وزن أقل من 57 كغ، وأقصت ديغوتشي منافساتها الواحدة تلو الأخرى بفضل هجماتها القوي لتكون سيدة اليوم الأول.

ومنحها مدير التعليم والتدريب في الاتحاد الدولي للجودو محمد ميريجا ميداليتها الذهبية الخامسة لها في بطولة غراند سلام.

وقالت ديغوتشي عقب التتويج "أعتقد أنني قدمت أداء جيدًا... لم يكن 100 بالمائة لكن كان جيدا وأنا سعيد بالعودة إلى منصة التتويج للحصول على ذهبية أخرى."

فيما فاز البلجيكي فيستريتن جوري بأول ذهبية له في الغراند سلام في وزن أقل من 60 كغ، وبعد نزال نهائي كان متقاربا مع خصمه الفرنسي وليد خايار تمكن فستريتن من الفوز من خلال إيبون.

وتسلم ميداليته من قبل المدير التنفيذي لشركة أولتيما كابتول ماكس هيرفي جورج.

وفي وزن أقل من 52 كغ، فازت الأوزبكية كيلديوروفا ديورا بأول ميدالية ذهبية لها في الغراند سلام بعد تغلبها على منافستها الإسبانية استريلا لوبز بسرعة من خلال حركة تسوريكومي غوشي. وحصلت على ميداليتها من نائب وزير الشباب والرياضة التركي حمزة يرليكايا.