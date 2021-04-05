شاهد: مُعلم عراقي يساعد طلاب المدارس من اللاجئين عبر قناته على يوتيوب

أنشأ معُلم للكيمياء في العراق قناته الخاصة على موقع يوتيوب لمساعدة الطلاب من اللاجئين خلال فترة توقف المدارس بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعانى الطلاب من اللاجئين وغيرهم في العراق من ندرة المصادر الدراسية المتوفرة على الإنترنت لمساعدتهم على اجتياز امتاحاناتهم خلال الأزمة.

إلا أن المُعلم إبراهيم نشر فيديوهات يشرح فيها المناهج بشكل مفسر كما قام بإنشاء مجموعات اتصال على تطبيقي واتساب وفايبر للسماح بتلقي أسئلة الطلاب والإجابة عليها بشكل مباشر.

وقال إبراهيم إنه تمكن من إنهاء تدريس منهاج مادته كاملاً عبر قناته في أقل من شهرين فقط

وتقول يافا، وهي إحدى الطالبات في العراق، إنه من الصعب جدا فهم المناهج عند دراسة الفرد وحده دون وجود مُعلم يشرح تلك المواد.

وأضافت بأن متابعة تدريس إبراهيم عبر يوتيوب ساعدها على اجتياز امتحان الكيمياء والحصول على درجة 86%.