شاهد: مصر تفتح أبواب متحف الحضارة الجديد للزوار

بدأ أمس الأحد الزوار في دخول المتحف القومي للحضارة المصرية الجديد بعد افتتاحه بشكل رسمي إثر الاحتفال الضخم الذي شهد موكب نقل المومياوات الفرعونية إليه عبر شوارع وسط القاهرة يوم السبت الماضي.

وأكدت أسماء سعيد، وهي منسقة بالمتحف الجديد، أن المومياوات التي تم نقلها إلى المتحف ستكون جاهزة للعرض في ظرف 15 يوماً وذلك عقب فتح كبسولات النيتروجين التي استخدمت لتغليفها أثناء نقلها من المتحف المصري القديم.

وقالت سعيد إن تسميته بمتحف الحضارة جاء للتعبير "عن أهم مفهوم يجسده المتحف وهو الحضارة التي لا ترتبط بحقبة أو وقت معين".

وأضافت: "كل عرض يروي قصة أو مفهوماً مختلفاً للحضارة. نحن نربط كل الحضارات هنا".

وعن كيفية عرض المومياوات، قال أحمد غنيم، أمين المتحف: "سيتم تصميم (قاعة المومياوات التي ستستضيف المومياوات الملكية) لجعل الزائر يشعر وكأنه في قبر فرعوني حقيقي، حتى أن النقش على السقف هو نفسه الموجود في المقابر الأصلية.

"لن نعرض المومياوات فقط ولكن خلف كل مومياء سنعرض جميع القطع الأثرية ذات الصلة، والتابوت، وطبعة بالأشعة السينية توضح ما إذا كانت هناك قصة وراء وفاة ذلك الملك".

ووصفت ماري جيل، وهي إحدى الزائرات الفرنسيات للمتحف، تجربة "رؤية كل تاريخ مصر" في المتحف الجديد بالـ"غير عادية".