كييف تدعو حلف الأطلسي إلى تسريع عملية انضمامها لتوجيه "إشارة" إلى موسكو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء حلف شمال الأطلسي الى المصادقة على خطة العمل من أجل انضمام اوكرانيا الى المنظمة بهدف توجيه "إشارة فعلية" الى روسيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة موجهة الى الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ بعد اتصال هاتفي بينهما "حلف شمال الاطلسي هو السبيل الوحيد لانهاء الحرب في دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تشهد نزاعا مع الانفصاليين الموالية لروسيا.

واتهمت كييف موسكو الأسبوع الماضي بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

يأتي تعزيز الوجود الروسي في إطار من تصاعد الاشتباكات المسلحة على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المستمر منذ فترة طويلة أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.