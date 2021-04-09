قتيل وخمسة جرحى في حادث إطلاق نار في متجر بولاية تكساس الأمريكية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، برصاص مسلّح أطلق النار الخميس داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت شرطة مدينة براين الواقعة بين هيوستن ودالاس في تغريدة على تويتر إنّ مطلق النار اعتُقل وهو "موظّف في المتجر"، من دون أن تتّضح في الحال دوافعه.

من جهته قال جيسون جيمس المتحدّث باسم الشرطة للصحافيين إنّه "قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تبلّغنا بحصول إطلاق نار (...) عناصر الشرطة وجدوا العديد من الضحايا في الموقع".

وأوضح أنّ إطلاق النار أسفر عن قتيل وخمسة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

وتأتي هذه الواقعة الجديدة بعد ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وكشف فيه النقاب عن إجراءات ترمي للحدّ من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة من وقف حوادث إطلاق النار المتكرّرة.

وفي العام 2020 قتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بما في ذلك في حالات انتحار، بحسب موقع "غان فايولنس اركايف". وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي"، أي التي توقع 4 ضحايا على الأقلّ، في 2020 مقابل 417 في السنة السابقة.

ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري في الولايات المتّحدة.

لكنّ العديد من الأميركيين ما زالوا متعلّقين بشدّة بأسلحتهم وقد سارعوا الى شراء المزيد منها منذ بدء جائحة كوفيد-19 وحتى خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي جرت في الربيع والتوتّرات الانتخابية التي شهدتها البلاد في الخريف.