فايزر تكشف عن عملية إنتاج دواءين لكوفيد-19 بعد اللقاح

قالت شركة فايزر الأميركية، الجمعة، إنها بصدد تطوير دواءين لعلاج مرض كوفيد-19، بعدما نجحت سابقاً في إنتاج لقاح، وذلك في خطوة جديدة من "مشروعها لمكافحة الوباء" بحسب مسؤولين فيها.

وفي حديث له مع صحيفة "لوباريزيان" قال دافيد لوباتوفان، وهو رئيس الفرع الفرنسي للمختبرات الأميركية، إن الدواء الأول يؤخذ عبر الفم، أما الثاني فعبر حقنه في الدم مباشرة.

وأشار لوباتوفان إلى أن الاختبارات لا تزال في بداياتها، موضحاً أن النتائج الأولية "مشجعة".

وأطلقت فايزر عملية واسعة من الاختبارات السريرية من أجل تقييم تفاعل أجسام مجموعة من البالغين الذين "يتمتعون بصحة جيدة" مع الدواءين، ودراسة أحجام الجرعات المطلوبة كذلك.

في السياق، تجري فايزر حالياً في الولايات المتحدة دراسة لتوضيح مدى أهمية الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، من أجل تحسين مناعة الجسم في ردع فيروس كورونا لمدة أطول، ولمساعدته ضدّ نسخه المتحورة.

وأكّد لوباتوفان أن لقاح فايزر فعال بنسبة 100 بالمئة ضدّ النسخ "الإنجليزية والبرازيلية والجنوب إفريقية" من الفيروس.