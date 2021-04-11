الحكم بالسجن ثماني سنوات في حق طالب مصري تمّت إدانته بالتحرش جنسيا بقاصرات

قضت محكمة جنايات في القاهرة بحبس طالب جامعي 8 سنوات بعد أن دانته بالتحرش جنسيا بثلاث قاصرات وحيازة مخدرات بغرض تعاطيها، بحسب مصدر قصائي. وأوضح المصدر أن "حكما بالحبس 7 سنوات" صدر ضد أحمد بسام زكي، الطالب السابق في الجامعة الأميركية في القاهرة، وهو في العشرينات من عمره، لادانته بـ"هتك عرض" ثلاث فتيات قاصرات (لم يبلغن الثامنة عشر من العمر) "وتهديدهن بافشاء أسرار تخدش الشرف". وأضاف المصدر أن المحكمة نفسها أصدرت كذلك حكما بالحبس سنة على زكي "لادانته بحيازة مخدرات بغرض تعاطيها".

وكانت محكمة اقتصادية مختصة بنظر جرائم شبكة الانترنت قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بحبس أحمد بسام زكي 3 سنوات لتحرشه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بشابتين. ويستطيع زكي الطعن بالحكمين أمام محاكم الاستئناف.

وأثارت قضية أحمد بسام زكي ردود فعل غاضبة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن فجرها حساب على موقع انستغرام باسم "أسولت بوليس" أي شرطة التحرش.

وبث هذا الحساب العشرات من الشهادات التي تتهم زكي بأنه متحرش جنسيا. وجاءت معظم الشهادات من زميلات دراسة سابقات وكانت مصحوبة بصور لرسائل على شاشات الهواتف بغرض اثبات محاولات الابتزاز الجنسي والتحرش التي قام بها. والقي القبض على زكي في تموز/يوليو واعترف أثناء التحقيقات بالاعتداء على ست شاكيات احداهن قاصر.

وأثارت هذه القضية استنكارا واسعا في مصر حيث استعارت النساء وسم "مي تو" (أنا أيضا) للكشف عن التحرش في مجتمع محافظ اعتاد التغاضي عن مثل هذه الممارسات خوفا من التأثير على سمعة النساء.

وبحسب الأمم المتحدة، فان الغالبية العظمى من النساء في مصر تعرضن للتحرش مرة واحدة في حياتهن على الأقل.