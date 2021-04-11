هجوم جهادي على منشآت إنسانية في شمال شرق نيجيريا

هاجم جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا، على ما قالت السبت مصادر في قطاع العمل الإنساني.

والهجوم الذي كان لا يزال جاريا في وقت متأخر السبت، هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من تسع قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طالبا عدم كشف هويته إن "مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية بغرب إفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية".

وقالت إحدى زميلاته إن إضرام النار على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت. وأضافت أن مواقع ثلاث منظمات غير حكومية أخرى دمرت.

وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على داماسك لكنه أكد أن الجهاديين لم يستولوا على المدينة بل جرى صدهم.

يشهد شمال شرق نيجيريا صراعا دمويا منذ 2009 وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام الإسلامية.

وانشق عام 2016 جناح من بوكو حرام وبات ينشط تحت اسم "ولاية الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، ويشنّ هجمات على قوات عسكرية كما يقتل ويخطف مدنيين.