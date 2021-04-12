ألمانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بكوفيد-19 وسط دعوات بتشديد الإجراءات لاحتواء الوباء

تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا حاجز الثلاثة ملايين وفقا للأرقام التي نشرها الإثنين مركز مكافحة الأمراض التابع لمعهد روبرت كوخ.

وقال المعهد إن العدد الإجمالي للإصابات بات يبلغ الآن 3,011,513، سجّلت 13245 منها في اليوم السابق، مع وجود 78452 وفاة. وبلغ معدّل الإصابات على الصعيد الوطني نسبة لعدد السكان في الأيام السبعة الأخيرة 136,4 لكل مئة ألف شخص.

وحذر مسؤول صحي بارز في ألمانيا الأحد ، من وصول القدرات الاستيعابية لوحدات العناية المركزة إلى طاقتها القصوى ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء عدوى فيروس كورونا.

وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات أمام نواب من حزبها المحافظ أدلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنها تفضّل فرض تدابير عزل مشددة على مستوى البلاد لمدة وجيزة.

ويهدف ذلك إلى السيطرة على الموجة الثالثة للوباء التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات رغم القيود المفروضة أساسا.

وسعت حكومتها لتشديد قوانين احتواء كوفيد في البلاد الثلاثاء لتتمكن من فرض إجراءات إغلاق في البلد بأكمله وحظر تجول ليلي وإن قوبل الأمر بمعارضة من سلطات المقاطعات.

وتمكنت ألمانيا حتى التاسع من أبريل الحالي من تطعيم 15.12٪ من سكان البلاد بجرعة لقاح واحدة على الأقل.