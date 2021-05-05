قانون ألماني جديد يتيح للملقحين ضدّ كوفيد-19 هامشاً أوسع من الحرية

لن يضطر الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 بالكامل إلى الالتزام بحظر التجول والقيود الصحية في ألمانيا بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء.

وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرخت إن القانون الذي سينطبق أيضاً على الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 ينتظر إقراره في البرلمان لكن يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع. وأضافت أنه يجب أن يكون هناك "سبب وجيه" لفرض أي قيود على الحياة العامة. و"عندما يزول هذا السبب .. يجب ألا تعود هذه القيود سارية".

بموجب التدابير الوطنية التي اعتمدت في نيسان/أبريل، على المناطق الألمانية التي يبلغ معدل الإصابة فيها أكثر من 100 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية فرض حظر تجول ليلاً على أن يُسمح بأن يلتقي الأشخاص فقط مع شخص واحد من منزل آخر خلال النهار.

كما أن وزيرة العدل كريستين لامبرخت أوضحت أن الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد ومن ثم لديهم مناعة طبيعية، يجب إعفاؤهم في المستقبل من هذه القواعد.

ويعفي مشروع القانون من حصلوا على التطعيم والمتعافين من الخضوع لقواعد الحجر الصحي المفروض على العائدين من الخارج، حتى من المناطق التي تعتبر عالية الخطورة.

يُسمح حالياً للمناطق الألمانية التي تقل معدلات الإصابة فيها عن 100 بفتح المتاجر والمطاعم ودور السينما والمرافق الأخرى، ولكن فقط أمام الأشخاص الذين يمكنهم إبراز اختبار سلبي.

ولكن، بموجب اللوائح الجديدة، سيتم أيضاً إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم ومن تعافوا من كوفيد من هذا الشرط.

أعلنت بعض المقاطعات الألمانية بما في ذلك برلين وبافاريا أنها تعتزم إلغاء شرط إبراز اختبار سلبي لمن تم تطعيمهم عندما يذهبون للتسوق أو يزورون مصفف الشعر.

كما وافقت الحكومة البافارية الثلاثاء على السماح بفتح الفنادق ومنازل الإجازات ومواقع التخييم في المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة المتدنية اعتباراً من 21 أيار/مايو.