إيران تؤكد أن "انفجارا صغيرا" طال مصنع نطنز ملحقاً أضراراً يمكن إصلاحها "سريعاً"

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن "انفجاراً صغيراً" وقع في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال كمالوندي لوكالة تسنيم الإيرانية الخاصة إن الانفجار وقع في مركز كهربائي مضيفاً أن أحداً لم يصب بجروح، وأنه "من وجهة نظره، يمكن إصلاح الأضرار بسرعة".

وتابع المتحدث "ما لاحظناه كان نظام الكهرباء. لم يكن الانفجار قوياً الى درجة تحطيم كل شيء، انهار سقف إحدى قاعات التحكم".

وأدلى كمالوندي بهذه التصريحات فيما كان ممدداً على سرير في مستشفى أوضح أنه نقل إليه بعد سقوطه الأحد من مكان يرتفع بضعة أمتار خلال زيارة تقييم للوضع في منشأة نطنز النووية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم أصيبت بأضرار جراء ما اعتبره عملا "إرهابياً" من إسرائيل تعهدت طهران الرد عليه.