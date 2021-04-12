شاهد: إيران تبث "النشيد النووي" بعد الهجوم على منشأة نطنز

بث التلفزيون الرسمي الإيراني نشيدا يروج لبرنامجها النووي، مع استمرار التوترات في أعقاب حادث غامض وصفته إيران بالارهابي وقع يوم الأحد وتسبب في انقطاع الكهرباء عن منشأة نطنز النووية.

وأظهر الفيديو رجالا يرتدون معاطف بيضاء يغنون قرب أجهزة الطرد المركزي في المنشأة، فيما يحمل بعضهم صورا لعلماء إيرانيين تم اغتيالهم و آخرون يحملون العلم الإيراني.

وحملت الأغنية طابعا حماسيا وكان من ضمن كلماتها: "نحن فخورون ومنتصرون في العلم… نحن نؤمن بأنفسنا ولا نعلق آمالنا على الأجانب".

واستبعدت وكالة أسوشيتد برس أن يكون المغنون الذين ظهروا في الفيديو علماء نوويين. وتحرص إيران على عدم عرض صور علمائها النوويين خشية استهدافهم.

صورة جوية تظهر منشأة نطنز النووية في إيران Planet Labs Inc./AP

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في حادث الأحد الذي ألحق أضرارا بأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ويأتي "الحادث" غداة تشغيل عدد من هذه الأجهزة في مجمع نطنز، أحد المراكز الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني.

وأجهزة الطرد المركزي هذه محظورة بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015. ولاحقا أفاد بيان رسمي إيراني أن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط البلاد تعرض لعمل "إرهابي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران، "بهذا العمل، حاول الكيان الصهيوني بالتأكيد الانتقام من الشعب الإيراني لصبره وحكمته اللذين أثبتهما (بانتظاره) رفع العقوبات" الأمريكية.

وحذرت طهران من أنها ستنتقم، فيما رفضت إسرائيل علنا ​​تأكيد أو نفي أي مسؤولية، لكن مسؤولي استخبارات أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن هناك دورا إسرائيليا في هذا الحادث.