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المملكة العربية السعودية

شاهد: ولي العهد السعودي يشارك في غسل الكعبة

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بقلم:  يورونيوز
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشارك في غسيل الكعبة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشارك في غسيل الكعبة   -   حقوق النشر  AFP

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المراسم السنوية لغسيل الكعبة المشرفة. ويتم غسلها سنويا بماء زمزم المخلوط بماء الورد والمسك. 

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حضر ولي العهد إلى المسجد الحرام برفقة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل. 

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها وسائل إعلام محلية صورا لولي العهد وهو يشارك في غسل الكعبة.  

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في استقبال ولي العهد لدى وصوله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطاف ولي العهد بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.